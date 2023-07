OL - Mercato : Barcola cherche-t-il à faire taire les rumeurs ?

Étant attendu au centre d’entraînement de l’OL en début de semaine prochaine, Bradley Barcola voit son avenir au centre des discussions. En postant une photo de lui adolescent avec le maillot lyonnais, l’attaquant a-t-il voulu faire taire les rumeurs ?

Il est l’attraction de ces derniers jours entre Rhône et Saône. Il profite encore de ses dernières heures de vacances et pourtant Bradley Barcola occupe quasiment à lui seul tout l’espace médiatique du mercato de l’OL. Ayant réussi une seconde partie de saison de très grande qualité, l’attaquant a surfé dessus pendant l’Euro Espoirs même si le résultat collectif n’a pas été au rendez-vous.

Néanmoins, les prestations individuelles de Barcola ont forcément attiré l’attention et notamment celle du PSG. En passant dans le giron de Jorge Mendes, le jeune Lyonnais et les supporters savaient qu’à un moment ou un autre, le nom de Barcola serait associé à celui du club parisien. Seulement, ce serait bien plus qu’une simple histoire d’agents si l’on en croit les différents médias français.

De retour à l'entraînement en début de semaine

L’OL peut-il perdre Bradley Barcola durant l’été ? La position du club lyonnais est pour l’instant claire. Aucune vente n’est envisagée, mais quand sera-t-il lors d’une première offre du PSG ou tout simplement d’une prise de position du joueur ? Silencieux depuis le début des rumeurs parisiennes, l’ancien de l’AS Buers a posté sur ses réseaux sociaux une photo de lui tout jeune à un tournoi avec le maillot de l’OL. Une réponse pour faire taire toutes ces informations faisant état d’une volonté de rejoindre Paris et rappeler son attachement aux couleurs lyonnaises ? Cela reste un post énigmatique, mais le partage n’a sûrement pas été fait sans arrière-pensée.