Sortie sur civière lors du dernier match amical des Bleues contre l'Australie, Selma Bacha a touché le ballon à l'entraînement, ce jeudi.

Tout portait à croire que les chances de Selma Bacha de disputer la Coupe du monde s'étaient envolées. Jeudi dernier, devant les 50 000 spectateurs du Marvel Stadium de Melbourne, la jeune Lyonnaise avait quitté le terrain sur une civière dans les dernières minutes du match amical face à l'Australie. Touchée à la cheville, la latérale de l'équipe de France semblait se diriger vers un forfait pour la compétition.

En conférence de presse, Hervé Renard, serein, appelait à l'optimisme pour sa joueuse. "On doit juste attendre les examens et être patient et optimiste." Il faut croire que le sélectionneur des Bleues avait bien raison de ne pas se précipiter. Près d'une semaine plus tard, la Fenotte a déjà repris la course et même touché le ballon lors de la dernière séance d'entraînement. Une guérison rapide qui plait à l'ancien entraîneur de Sochaux. "Notre docteur, c'est un magicien", a-t-il déclaré tout sourire en conférence de presse.

Selma Bacha est toutefois un peu juste pour la rencontre face à la Jamaïque qui aura lieu dimanche à 12h 00. Sa participation pour le choc du groupe F contre le Brésil est fortement espéré.