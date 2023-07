OL - Mercato : le Fenerbahçe aurait fait une offre pour Toko-Ekambi

Karl Toko-Ekambi contre Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ciblé par plusieurs clubs en Turquie, Karl Toko-Ekambi pourrait se diriger vers Fenerbahçe qui aurait fait une première offre.

De retour dans le groupe, après un prêt de six mois à Rennes, Karl Toko-Ekambi pourrait déjà faire ses valises. L'international camerounais (55 sélections) est rentré prématurément du stage aux Pays-Bas pour une douleur au genou et n'a donc pas participé à la rencontre amicale face à Manchester United. L'attaquant avait indiqué dans une interview accordée à SoFoot, en avril dernier, ne plus vouloir porter les couleurs de l'OL. Son souhait pourrait être exaucé dans les jours à venir.

La résiliation plus d'actualité

Un temps cité du côté de l'Arabie Saoudite, où le championnat gagne en popularité, l'ancien du Villareal pourrait finalement s'envoler pour la Turquie. Si Besiktas semblait favori pour accueillir le joueur de 30 ans, c'est finalement le Fenerbahçe qui tiendrait la corde. Le club stambouliote aurait d'abord rencontré l'entourage de Karl Toko-Ekambi la semaine dernière. Selon la presse turque, le "Fener" aurait même fait une première offre à l'OL. Un premier pas de plus vers un départ qui parait inéluctable pour le Camerounais. En besoin de liquidité, la direction lyonnaise devrait se ravir de cette proposition qui éliminerait l'option de la résiliation, un temps évoquée.