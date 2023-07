Mercato : l’OL a revu ses attentes à la baisse pour Toko-Ekambi

Désirant se séparer du joueur, l’OL a choisi de se montrer moins gourmand que prévu pour Karl Toko-Ekambi. Le club lyonnais ne demanderait plus que trois millions d’euros.

Ce dimanche (18h), l’OL dispute son troisième match amical de la préparation. Pour ce voyage à Bruxelles pour affronter le RWD Molenbeek, Laurent Blanc ne devrait pas convoquer Karl Toko-Ekambi. Si aucune annonce de groupe n’a été faite par le club, on peut facilement penser que le Camerounais ne sera pas du voyage.

D’abord parce qu’il est rentré plus tôt que prévu à Lyon en début de semaine suite à une douleur au genou. Ensuite parce que l’attaquant ne fait clairement pas partie des plans lyonnais pour la saison prochaine. Quel intérêt alors de convoquer un joueur non investi et prendre le risque qu’il se blesse et se retrouve invendable ?

L'OL veut récupérer quelques millions

C’est donc de la capitale des Gaules que Toko-Ekambi suivra ce match amical entre deux clubs de la galaxie Eagle Football. En attendant de trouver un point de chute pour son futur proche. La rupture est consommée entre l’attaquant et l’OL, mais à un peu plus d’un mois de la fin du mercato, "KTE" est toujours là. En Arabie Saoudite, Al-Shabab espère que le Camerounais va convaincre l’OL pour une résiliation de contrat afin de lui donner un pont d’or. Seulement, entre Rhône et Saône, on ne semble pas si ouvert à cette possibilité.

Avec les intérêts turcs, le club lyonnais espère récupérer quelques pécules même s’il doit revoir ses attentes à la baisse. D’après le média turc Haber Global, Fenerbahçe s’est vu signifier qu’une offre à trois millions d’euros pourrait suivre pour récupérer Toko-Ekambi, après que l’OL ait d’abord réclamé cinq. Les discussions seraient d’ailleurs toujours en train de se poursuivre.