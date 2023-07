L’OL en stage dans l'Ain début août

Après un premier stage aux Pays-Bas, l’OL devrait en effectuer un deuxième bien plus court. Les joueurs de Laurent Blanc devraient prendre la direction de Divonne-les-Bains début août.

Encore trois semaines avant la reprise de la Ligue 1 pour l'OL. L’impatience est forcément là même si à l’heure actuelle, l’actualité lyonnaise tourne avant tout autour du mercato et aux stratégies à mettre en place pour tenter de se renforcer avec les sanctions de la DNCG. Tout le club est sur le qui-vive et Laurent Blanc doit lui jongler entre la préparation estivale et tous ces chantiers liés au marché des transferts.

Dimanche (18h), l’OL affrontera le RWD Molenbeek du côté de Bruxelles pour son 3e match de préparation. Le club lyonnais sera alors à mi-chemin dans son travail de l’été après une reprise le 6 juillet et le retour du championnat le week-end du 13 août.

Un stage également pour les Fenottes dans la cité thermale

Avant de totalement se projeter sur le déplacement à Strasbourg pour la 1re journée de Ligue 1, les joueurs de l’OL ont encore deux matchs amicaux après Molenbeek. Ils affronteront le Celta Vigo le 29 juillet prochain en Espagne avant de se rendre à Londres pour une opposition contre Crystal Palace, autre club de la galaxie Eagle Football. Ce dernier match amical devrait intervenir après un mini-stage d’après Le Dauphiné Libéré.

Du 1er au 4 août, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette prendront la direction de Divonne-les-Bains et le Pays de Gex pour une dernière session de travail loin de Lyon. La cité thermale devrait d’ailleurs se parer de rouge et bleu durant ce mois d’août puisque les Fenottes sont également attendues pour la fin août et un stage de pré-saison.