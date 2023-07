OL - Mercato : Al-Shabab proposerait un pont d’or à Toko-Ekambi

Karl Toko-Ekambi (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Proche de la sortie, Karl Toko-Ekambi n’a plus d’avenir à l’OL. Reste désormais où l’attaquant finira. Le club saoudien d’Al-Shabab lui proposerait un pont d’or s’il arrive à se libérer de son contrat.

Il est rentré à Lyon avant l’heure. Ayant rejoint ses coéquipiers de l’OL aux Pays-Bas en cours de route, Karl Toko-Ekambi avait finalement quitté le rassemblement lyonnais dès le mardi, avant le départ vers Édimbourg. Un problème au genou a été mis en avant mais Laurent Blanc lui-même n’avait pas fait de secret. L’attaquant camerounais ne fait pas partie du projet lyonnais et toutes les parties sont en attente d’une solution et d’une porte de sortie. L’ancien de Villarreal a des touches en Turquie, que ce soit de la part de Besiktas ou de Fenerbahçe. Seulement, rien n’a été signé encore et un troisième club serait en train de rentrer dans la danse d’après le média turc Lue TV.

Déjà dans la course à Alexandre Lacazette, Al-Shabab serait prêt à proposer un pont d’or à Toko-Ekambi. Le club saoudien miserait sur une résiliation de contrat entre le joueur et l’OL pour lui proposer 15 millions d’euros de prime à la signature avant de toucher annuellement un salaire de 5 millions d’euros. Face à une situation qui dure et s’éternise, l’OL peut-il faire le choix de cette résiliation ? Les discussions risquent d’être intenses dans les jours qui arrivent.