Dimanche, l’équipe de France féminine fait son entrée en lice contre la Jamaïque (12h). Les Bleues sont vues parmi les favorites dans cette Coupe du monde. Seulement, Wendie Renard ne veut pas répéter les erreurs du passé.

C’est enfin le grand jour. Après plus d’un mois de préparation, l’équipe de France féminine va enfin entrer dans sa Coupe du monde dimanche. Les Bleues seront opposées à la Jamaïque du côté de Sydney et voudront prouver que le revers (1-0) lors de l’amical contre l’Australie il y a une semaine n’était qu’un accident de parcours. Malgré le changement de sélectionneur récent, la France est désignée comme l’une des nations favorites au titre final pour de nombreuses joueuses étrangères de l’OL. Néanmoins, Wendie Renard ne veut pas se laisser amadouer par ces belles paroles.

Deux éliminations consécutives en quarts

Pour son quatrième Mondial, la capitaine française a trouvé d’expérience pour savoir qu’il n’est jamais bon de se voir trop beau, trop vite. "C'est vrai que par le passé, on a eu cette tendance à vouloir bien démarrer. On l'a souvent bien fait et effectivement, dans les phases à élimination directe, il nous a manqué peut-être un peu plus de fraîcheur, a concédé la capitaine française à la veille du match. Mais chaque compétition est différente. On se doit de se servir de tout ce qui s'est passé par le passé parce que c'est de l'expérience. On ne perd jamais, on apprend."

Quart de finaliste en 2019, l’équipe de France aimerait faire aussi bien qu’en 2011, en ayant atteint le dernier carré.