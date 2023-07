Claudio Caçapa durant son interim à Botafogo (Photo by Jose ALMEIDA / AFP)

Après son intermède à Botafogo, Claudio Caçapa a repris ses vieilles habitudes. Le Brésilien a retrouvé sa casquette d’adjoint de Laurent Blanc à l'OL en cette fin de semaine.

Toutes les bonnes choses ont une fin et Claudio Caçapa savait que l’intérim n’allait pas s’étirer dans le temps. Pendant deux semaines, le Brésilien a endossé la casquette d’entraîneur principale à Botafogo et cela a été une franche réussite. Avec Caçapa, le club carioca a continué sur sa bonne dynamique avec quatre victoires en quatre matchs. Mais avec l’intronisation du Bruno Lage, le sextuple champion de France a dû faire ses valises et reprendre un vol vers Lyon après l’avoir retardé d’une quinzaine de jours.

Depuis quelques heures, Claudio Caçapa a retrouvé sa casquette d’entraîneur adjoint. Remplacé temporairement par Jean-François Vulliez lors du stage aux Pays-Bas, l’ancien capitaine de l’OL a retrouvé sa place aux côtés de Laurent Blanc, Franck Passi et Philippe Lambert. Après un petit repos suite à la défaite (1-0) contre Manchester United, les joueurs lyonnais ont retrouvé les terrains de Décines mais aussi Claudio Caçapa. Ce dernier va devoir prendre son mal en patience encore quelques mois avant de pourquoi pas trouver un poste de numéro 1 à la fin de contrat en juin 2024 avec l’OL.