Del Castillo (Brest) estime ne pas avoir eu sa chance à l'OL

Sinaly Diomandé (OL) et Romain Del Castillo (Brest) (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Actuellement à Brest, Romain Del Castillo est revenu sur ses débuts à l'OL. Le joueur considère que la concurrence était trop forte au club.

Romain Del Castillo sait d'où il vient. "Lyon, c’est mon club de cœur. Chez moi, tout le monde est supporter de l’OL, donc il y avait forcément un peu d’attente autour de moi. C’était une fierté indescriptible de rejoindre le centre." Passé professionnel en décembre 2015, le joueur issu de la génération 1996 n'a cependant pas eu la trajectoire de carrière envisagée au sein de son club formateur. "On a tous joué quelques matchs en pro, mais on n’a pas vraiment eu notre chance sur la longueur. La génération Lacazette-Tolisso n’était pas encore partie et ça ne permettait pas à la nôtre de s’imposer", justifie-t-il dans un entretien pour So Foot.

Des passages à Bourg-en-Bresse, Nîmes et Rennes

Avec seulement deux matchs au compteur sous le maillot rhodanien au cours de la saison 2015-2016, Del Castillo part en prêt respectivement du côté de Bourg-en-Bresse (2016-2017) et Nîmes (2017-2018). Après ces deux prêts victorieux, l'ailier de 27 ans décide de rejoindre le Stade Rennais en août 2018. Laissant derrière lui un passage au goût amer à l'OL. "Je me dis qu’il y a une bonne raison et que c’est à moi d’apprendre pour réussir ensuite, même si c’est ailleurs", affirme Del Castillo, jugeant qu'il n'a pas vraiment eu sa chance "sur la longueur". Désormais, le joueur évolue au Stade Brestois depuis la saison 2021-2022 après trois saisons à Rennes. Il compte 49 matchs jusqu'à présent avec le club finistérien et est plutôt à son avantage en ce début de saison (3 buts et une passe).