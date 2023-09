OL - Mercato : un dernier jour de tous les chantiers

Ce vendredi marque la fin du mercato estival. Malgré plus de deux mois pour faire des affaires, l’OL se retrouve une nouvelle fois dans l’urgence. Celle de trouver enfin un numéro 6 et remplacer Bradley Barcola.

Depuis la reprise du championnat, il n’est jamais le dernier à remettre en cause les dates du mercato estival et sa longueur. Laurent Blanc n’aime pas que ça traine en longueur et pourtant l’entraîneur de l’OL est peut-être bien content que la fenêtre de tir ne se referme que ce vendredi à 23h59. Il avait déjà ironisé dessus, il y a une semaine, au moment de parler de la quête d’un milieu défensif. "C’est le 1er septembre à 23h59 ? Ah, je croyais que c’était le 31 à 23h59. Vous venez de me remonter le moral en me donnant 24h de plus." Une journée de plus, c’est bien ce qu’il va falloir à l’OL pour concrétiser cette piste. Une semaine est passée depuis la prise de parole de Blanc, mais rien n’a changé entre Rhône et Saône. La situation a même empiré ces dernières heures.

Comme lors de l’hiver dernier, l’OL va être obligé d’agir dans l’urgence et peut-être se retrouver à faire encore chou blanc. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu le temps, mais en ce 1er septembre, toujours pas d’arrivées à l’horizon et l’on peut se demander qui débarquera. Le 6 était le gros chantier estival et le club lyonnais s’est encore fait renvoyer dans les cordes. Il a bien cherché à mettre le prix pour Renato Tapia puis Guido Rodriguez mais les deux éléments de LaLiga ont finalement fait marche arrière. Pour le milieu du Betis, c’est bien plus problématique puisque sa décision est intervenue jeudi, à 24h de la fin. Et quand ce n’est pas le joueur qui souffle le chaud et le froid, Matthieu Louis-Jean se retrouve face à une porte fermée à l’AC Milan pour Rade Krunic.

Deux arrivées espérées ?

Cette quête d’un milieu défensif est un serpent de mer depuis plus d’un an désormais, Peter Bosz réclamant déjà une arrivée à l’été 2022. Dans le marasme lyonnais actuel, Laurent Blanc risque bien de se sentir une nouvelle fois dupé si aucun numéro 6 ne débarque avant 23h59. Pendant un peu moins de 24h, les rumeurs vont fleurir de toutes parts. L’OL a bien activé de nouvelles pistes ces dernières heures (Santamaria) mais en faisant dans l’urgence, il est logique pensé de penser à des choix par défaut plus qu’à des pistes désirées de longue date et l'arrivée annoncée de Paul Akouodou par L'Equipe en est la preuve. C’est le charme de ces mercatos dans lesquels tout peut évoluer en l’espace de quelques heures, mais on s’en passerait forcément en ce moment à Lyon. Dans cette dernière ligne droite, il faut falloir se montrer ingénieux et réactif, d’autant plus que la quête d’un milieu ne devrait pas être le seul poste encore à pourvoir.

Si dans le sens des départs, cela devrait être plutôt calme quand la plupart des joueurs non désirés ont mis les voiles durant l’été et que Bradley Barcola a rejoint le PSG, la recherche d’un remplaçant à l’ancien de l’AS Buers va occuper la cellule de recrutement. Plusieurs noms sont sortis dernièrement comme Georginio Rutter (Leeds) ou Largie Ramazani (UD Almeria) mais cela représente-t-il vraiment une priorité à l’OL dans ce dernier jour ? Dans tout ce flou qui entoure le club, le mercato n’y échappe pas. Il n’y a finalement qu’une chose a souhaité : que minuit sonne à l’horloge et que les supporters soient enfin fixés sur les réelles ambitions lyonnaises avec ce nouvel effectif.