OL - Mercato : ça coince pour Benrahma

Toujours dans le viseur de l’OL, Saïd Benrahma est encore loin du club lyonnais. En plus du montant élevé demandé par West Ham, de nombreux intermédiaires se sont immiscés dans le dossier ces derniers jours.

Après la victoire à Pontarlier, David Friio avait "espéré pouvoir compter sur deux nouvelles têtes" dans l’effectif lyonnais durant la semaine. Nous sommes samedi et seul le jeune Malick Fofana a débarqué entre Rhône et Saône depuis le match de Coupe de France. Il ne reste que vingt-quatre heures pour que les espoirs du directeur sportif de l’OL se transforment en réalité, mais sur le marché des transferts, ce ne semble pas la direction prise. Après trois recrues en moins de quinze jours, le club rhodanien doit faire face à quelques embûches avec les pistes activées depuis le début de l’hiver. Dans les faits, les trois recrues espérées sont déjà connues. Il s'agit de Nemanja Matic (Rennes), Arnaut Danjuma (Everton) et Saïd Benrahma (West Ham). Toutefois, ces trois dossiers ont connu des complications ces dernières heures.

Des intermédiaires à la pelle

Cela ne veut pas dire qu’aucun ne se fera, mais cela risque de prendre un peu plus de temps que prévu pour l’OL. Si les cas Matic et Danjuma occupent l’actualité lyonnaise ces derniers temps, la piste Benrahma n’a pas été pour autant abandonnée. Elle a juste pris un peu de plomb dans l’aile. D’abord à cause du prix demandé par West Ham pour l’ailier algérien, à savoir un chèque d’une vingtaine de millions d’euros. D’autre part, la fuite de ce dossier activé a attiré les prétendants (Brentford, Fenerbahçe, OM) mais aussi des intermédiaires chaque jour un peu plus présents selon nos informations. Difficile donc pour la cellule de recrutement de l’OL d’avancer et d’approfondir les discussions. Après l’emballement des premiers jours, il va sûrement falloir faire preuve de patience dans la deuxième quinzaine du mercato qui se profile.