OL : Maitland-Niles, le patient anglais

Arrivé durant l’été à l’OL, Ainsley Maitland-Niles a connu des débuts compliqués. Même s’il n’est pas un titulaire en puissance, l’Anglais peut profiter de sa polyvalence pour gratter du temps de jeu avec Pierre Sage.

Il a été pendant longtemps l’un des symboles de ce mercato estival 2023 raté dans l’entrejeu lyonnais. À l’image de Skelly Alvero et Paul Akouokou, Ainsley Maitland-Niles a débarqué entre Rhône et Saône durant l’été et a vécu le pire scénario pour un joueur découvrant une nouvelle culture, un nouveau club à 26 ans : celui du maintien et d’une instabilité chronique au sein du club lyonnais que ce soit sur le banc de touche avec quatre coachs différents ou en coulisses avec un organigramme qui a mis du temps à se dessiner.

Six mois après son arrivée, l’Anglais a dressé un premier bilan de son aventure à l’OL. "Trois (quatre en réalité) coachs durant la première phase, ce n’est pas une situation facile, a-t-il avoué en conférence de presse. C’est un sentiment désagréable de devoir prouver toujours et trois fois, ce n’est pas l’idéal." Ça l’est d’autant plus quand on ne semble pas prêt physiquement comme ce fut le cas de Maitland-Niles depuis son arrivée surprise en août dernier.

"J'en ai sous le pied"

Recruté pour venir renforcer le milieu de terrain, l’ancien d’Arsenal a été trimballé un peu partout sur le pré. Tantôt comme numéro 6, tantôt comme numéro 8 et même comme latéral droit en cours de match. Cette polyvalence a ses bons points, seulement, elle a avant tout donné l’impression que l’Anglais était le pompier de service dont on ne savait pas trop quoi attendre. Sa première mi-temps contre Clermont mi-octobre avait été le reflet de ce sentiment d’un joueur perdu dans son nouvel environnement et dont on ne donnait pas cher de la peau durant le mercato hivernal.

Même lui concède que ces premiers pas à l’OL n’ont pas été ceux espérés après avoir connu la relégation avec Southampton la saison dernière. "Je suis à 100% maintenant. Je suis bien mieux par rapport au départ, j’en ai sous le pied, je suis là pour servir le club et j’ai une plus grande confiance." Assez peu bavard depuis le début de l’exercice, Ainsley Maitland-Niles s’est un peu plus livré vendredi en conférence de presse, preuve qu’il se sent désormais bien mieux à l’OL. Si son français "est encore en chantier", il "comprend tout ce qu’il se dit sur le terrain", de quoi éviter d’errer comme une âme en peine lors des rencontres.

Sage apprécie sa polyvalence

Avec Pierre Sage, il a clairement connu un renouveau. Pourtant, on ne parle que de 110 minutes sur les six matchs dirigés par le nouveau coach. Ce fut toutefois suffisant pour comprendre que la patte Sage avait agi collectivement, mais aussi individuellement avec des "idées claires que tout le monde peut comprendre". Y compris Ainsley Maitland-Niles qui "profite enfin bien de son temps ici à Lyon". Quand un départ pouvait être envisagé il y a quelques semaines, l’arrivée de Pierre Sage a changé la donne, tout comme sa passe décisive à Monaco "qui récompense le travail fait depuis six mois. Bien sûr que ça me donne de la confiance."

Buteur à Pontarlier pour son premier match de 90 minutes depuis le 3 septembre, Ainsley Maitland-Niles a un vrai rôle à jouer, lui qui se plait "avec un rôle plus offensif dans le milieu". S’il ne sera certainement pas un titulaire indéboulonnable, l’international anglais a une carte à jouer : celle de la polyvalence qui plait tant à son coach. "C’est un joueur qui est à la fois flexible et qui a le sens du sacrifice. C’est un joueur intéressant pour l’équipe. Il a un rôle difficile à percevoir, il fait beaucoup de déplacements en profondeur et dans les espaces interlignes. Il permet de créer des espaces pour ses partenaires les plus proches. C’est un travailleur de l’ombre, la meilleure action collective est faite par celui qui ne touche pas le ballon." Peut-être la meilleure description de ce que peut apporter Maitland-Niles à l'OL.