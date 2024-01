D1 féminine : OL - PSG le dimanche 11 février à 21h

Après un mois de janvier intense, l’OL aura deux matchs de championnat à jouer en février. A la suite de Reims le 3, les Fenottes accueilleront le PSG, le dimanche 11 février à 21h.

Un choc avant de partir en sélection. Ayant repris le chemin de la compétition mercredi contre le Paris FC (1-0), l’OL a entamé un marathon long de sept matchs en un peu plus d’un mois. Au menu de la Coupe de France, de la Ligue des champions et donc de la D1 féminine avant la première trêve internationale de 2024. Ce retour en sélection interviendra après la 15e journée de D1 féminine qui réservera un nouveau choc à domicile pour les Lyonnaises. Après les réceptions du Paris FC, de Montpellier en Coupe de France ce dimanche (15h), du Slavia Prague en Ligue des champions, les Fenottes recevront le Stade de Reims le 3 février (14h30) avant de voir débarquer l’ennemi de toujours, le PSG.

Si le match a perdu de sa saveur cette saison avec le nouveau format du championnat, les deux formations auront forcément à coeur de marquer les esprits et de partir en repos l’esprit libéré et positif. Le choc de la D1 féminine a logiquement été programmé un dimanche soir sur Canal Plus. Les joueuses de Sonia Bompastor et Jocelyn Prêcheur croiseront le fer le dimanche 11 février à 21h au Parc OL. Ce sera la première fois de la saison que le leader évoluera dans le grand stade en championnat.