Montpellier - OL : Sombath et Däbritz intègrent le onze

Sara Däbritz et Eugénie Le Sommer lors d’OL – Montpellier (@MontpellierHSC)

Une semaine après la victoire en Coupe de France, l’OL retrouve Montpellier ce dimanche en championnat. Pour cette 13e journée de D1 féminine, Sonia Bompastor n'a pas reconduit le même onze avec les titularisations d'Alice Sombath et Sara Däbritz.

Entre l’OL et Montpellier, le mois de janvier rime avec doublé depuis la saison dernière. Comme lors de l’exercice précédent, les deux formations croisent le fer à deux reprises pour débuter l’année et à une semaine d’intervalle. Après la démonstration en Coupe de France dimanche dernier, les Fenottes retrouvent le MHSC dans l’Hérault pour la 13e journée de D1 féminine. Un rendez-vous dominical à quelques jours de retrouver la Ligue des champions avec un autre déplacement en Autriche pour affronter St. Pölten.

Bompastor fait un peu souffler

Dans cette optique, Sonia Bompastor n'a pas aligné le même onze pour la troisième fois de suite. L'entraîneure lyonnaise a apporté deux retouches par rapport au match de Coupe. Ellie Carpenter souffle un peu et est remplacée par Alice Sombath sur le côté droit de la défense. Pour trouver le deuxième changement, il faut regarder un peu plus devant. Malgré sa bonne dynamique, Amel Majri débute sur le banc et laisse sa place à Sara Däbritz dans le onze de l'OL qui cherchera à signer un 13 sur 13 en championnat.

La composition de l’OL contre Montpellier : Endler - Sombath, Gilles, Mbock, Bacha - Horan, Damaris, Van de Donk - Le Sommer, Hegerberg, Däbritz