OL : Rémy Descamps revient sur sa première à Hoffenheim

Rémy Descamps (Photo by Hasan Bratic / Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)

Lancé par Pierre Sage le 7 novembre dernier, Rémy Descamps reconnaît avoir vécu une première très contrastée à Hoffenheim (2-2). Un autre défi l'attend samedi.

Au sein d'une formation presque entièrement renouvelée, Rémy Descamps a connu sa première avec l'OL le 7 novembre dernier en Allemagne. Contre toute attente, Pierre Sage avait choisi d'aligner son gardien numéro 2 face à Hoffenheim en Ligue Europa (2-2). Une confrontation difficilement négociée par les Rhodaniens, qui étaient pourtant proches de l'emporter.

10 arrêts mais un sentiment mitigé

Au-delà du score final et de la fin de partie totalement folle - but d'Alexandre Lacazette dans le temps additionnel et égalisation allemande dans la foulée - Descamps admet avoir vécu une affiche contrastée. "Ce match a été une expérience mitigée pour moi. J’ai fait de bonnes choses, mais aussi des erreurs. Globalement, c’était honorable statistiquement (dix arrêts), mais je n’étais pas satisfait de ma performance, d'avoir encaissé deux réalisations et de revenir avec un seul point, a-t-il assumé. En Coupe de France, il sera important pour moi de ne pas concéder de but. Je veux donner de la confiance à l'équipe pour qu'on joue bien et qu'on se sorte d'une rencontre piège."

Fébrile lors des premières minutes, puis bien plus rassurant ensuite, le portier de 28 ans n'avait pas réussi à sortir l'arrêt décisif sur la dernière action. Ce samedi, il aura l'opportunité de se montrer à nouveau, un mois et demi après sa dernière apparition. Il sera titulaire face à l'Entente Feignies Aulnoye lors du 32e de finale de la Coupe de France. Une compétition qu'il apprécie particulièrement.