L’intérêt du Real Madrid pour Lukeba bénéfique pour l’OL ?

Castello Lukeba, ancien défenseur de l’OL avec les Bleus (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Un an et demi après son départ de l’OL, Castello Lukeba pourrait bien faire les affaires lyonnaises. L’intérêt prononcé du Real Madrid pourrait permettre au club rhodanien de toucher quelques millions, en cas de vente.

Tous les moyens sont bons pour trouver des millions d’euros par-ci par-là. À l’OL, l’heure va être au dégraissage pour la direction lyonnaise afin de renflouer les caisses et de baisser la masse salariale. La DNCG a le club rhodanien dans le viseur et ce dernier se doit de rentrer dans les clous pour s’éviter une rétrogradation en Ligue 2. Alors, l’intérêt du Real Madrid pour un ancien de la maison ne serait pas pour déplaire à John Textor. Ces dernières heures, le média espagnol Relevo affirme que le club madrilène en pincerait pour Castello Lukeba. En proie à des pépins physiques défensivement, le Real Madrid souhaiterait se renforcer et aurait ciblé le défenseur du RB Leipzig.

20% sur la plus-value négociés par l'OL

Il faudra jouer des coudes, car le club allemand, qui a récemment prolongé le Français, ne souhaiterait pas discuter en dessous 90 millions d’euros… Une sacrée somme à sortir pour les Merengue, mais cela ferait clairement les affaires de l’OL. Au moment de la vente à l’été 2023, le club lyonnais avait intégré un intéressement de 20% sur une potentielle plus-value. Avec les chiffres avancés de l’autre côté des Pyrénées, ce serait un chèque de plus de dix millions d’euros. Un butin sur lequel ne cracheraient pas les dirigeants lyonnais.