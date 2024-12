OL : Niakhaté accepte les critiques et s’en sert

Moussa Niakhaté lors d’OL – Besiktas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Recruté à prix d’or durant l’été, Moussa Niakhaté fait souvent face à des critiques depuis six mois. Le défenseur de l’OL les accepte et les comprend.

Sur le terrain, les supporters de l’OL en attendent encore un peu plus de sa part. Mais en dehors du terrain, Moussa Niakhaté a déjà mis tout le monde d’accord. En l’espace de six mois, le défenseur s’est imposé comme l’un des leaders du vestiaire lyonnais. Par sa capacité à prendre la parole, mais aussi à apporter la bonne humeur. On le voit fréquemment taquin avec Malick Fofana ou encore à se prêter au jeu des question-réponses avec les journalistes, sans véritable langue de bois. C’est d’ailleurs avec une certaine lucidité que Niakhaté n’a pas hésité à répondre à certains supporters qui l’ont apostrophé sur son profil X vendredi.

Quand certains lui demandaient à quand une partie de jeu vidéo, d’autres n’ont pas manqué de lui faire remonter quelques critiques sur son jeu, en raison notamment du prix dépensé par l’OL durant l’été. "Mon prix, c’est normal qu’on en parle, ce n’est pas un problème, a-t-il répondu. J’aime les responsabilités et l’exigence qu’on a envers moi. Sachez que je le suis cent fois plus avec moi-même."

"Avant d'être un joueur pro, je suis un passionné"

Conscient que les attentes sont grandes en étant le deuxième plus gros transfert de l’histoire lyonnaise et surtout après la bonne saison de Jake O’Brien, Moussa Niakhaté n’est pas du genre à se défiler. Il a plutôt opté pour la stratégie d’être proche des supporters et de les comprendre. Dans un monde aseptisé, le Sénégalais détonne, mais assure "qu’avant d’être un footballeur pro, j’étais comme tout le monde, un passionné de foot. Donc, je sais ce que c’est de supporter un club ou un pays. Les fans de foot ou d’un club sont ceux qui font vivre le foot par leur venue au stade, leur déclaration d’amour, leurs critiques… Il faut que ça continue comme ça."