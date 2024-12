Cherki (OL) parmi les joueurs les plus souvent décisifs de Ligue 1

Rayan Cherki lors d’OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sur une pente ascendante depuis cinq mois, Rayan Cherki a réussi à allier beau jeu et régularité. Toutes compétitions confondues, il est l’un des joueurs évoluant en Ligue 1 ayant le meilleur ratio au niveau de l’efficacité.

Depuis ses débuts en pros il y a cinq ans, il avait avant tout une place dans les déceptions ou les encouragements. Conscients de son potentiel, les supporters de l’OL attendaient plus de Rayan Cherki. À défaut de roulette, ils souhaitaient avant tout voir un joueur capable d’être décisif sur la durée. Depuis la mi-septembre et son retour dans le groupe après un été mouvementé, Cherki fait plus que répondre aux attentes.

Ayant gardé sa folie technique, le numéro 18 lyonnais a réussi à y apporter de la régularité et surtout du beau jeu au service du collectif. Ses bonnes performances lui ont d’ailleurs permis d’être considéré comme l’une des deux grosses satisfactions de cette première partie de saison entre Rhône et Saône. Une vraie évolution qui ne demande qu’à être confirmée sur la seconde partie de saison, si Cherki vient à rester à l’OL.

Décisif en moyenne à tous les matchs

Dans sa recherche de titres et d’un retour en Ligue des champions, le club lyonnais peut difficilement se passer du vice-champion olympique 2024. Pierre Sage en est conscient et l’a rappelé lors de sa dernière conférence de presse de l’année. Même si l’entraîneur ne veut pas d’une dépendance envers un joueur, il y a un OL différent avec ou sans Rayan Cherki.

Ce dernier a inscrit 5 buts et délivré 7 passes sur les 18 matchs qu’il a disputés en club. Avec 1063 minutes jouées, il se retrouve à être décisif toutes les 89 minutes avec l’OL. Cela le place au pied du podium des joueurs de Ligue 1 ayant le meilleur ratio dans l’exercice. Avec une action décisive toutes les 50 minutes, Gonçalo Ramos (PSG) occupe la tête, suivi par Jonathan David (LOSC, 78 minutes) et Jonathan Rowe (OM, 85).