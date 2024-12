Vulliez a vécu "une fin douloureuse" avec l’OL

Ancien directeur de l’Académie puis adjoint la saison dernière, Jean-François Vulliez a rebondi au Danemark depuis octobre. Le technicien français regrette la fin de son aventure à l’OL.

En l’espace de quatre mois, il avait presque tout connu la saison passée. Directeur de l’Académie pendant six ans, Jean-François Vulliez avait souhaité se rapprocher du terrain. Censé prendre en mains les U17 de l’OL à la rentrée 2023, il avait finalement connu une promotion comme adjoint de Laurent Blanc suite au départ de Claudio Caçapa à Botafogo puis Molenbeek. Dans la foulée, il a joué les entraîneurs intérimaires en septembre 2023 pour assurer la transition entre Blanc et Fabio Grosso.

L’arrivée du coach italien a petit à petit mis Vulliez en marge. Au point de totalement disparaitre du paysage au moment de la nomination de Pierre Sage. "La fin a été douloureuse pour moi. À l’arrivée de Fabio Grosso, avec la restructuration du staff, j’ai été mis de côté. Ça a été le début de la fin. J’avais une histoire avec Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot, mais pas avec la nouvelle gouvernance, a reconnu le formateur dans les colonnes du Progrès. Ça a été difficile de janvier à mon départ cet été, je bossais mon diplôme du BEPF chez moi."

"Je ne dirai jamais de mal sur l'OL, qui m'a tant apporté"

Titulaire du précieux sésame à l’issue de la saison et en fin de contrat avec l’OL, Jean-François Vulliez a tourné la page. Après plus d’une décennie dans la capitale des Gaules, il s’est exilé au Danemark depuis octobre. Heureux d’avoir vu plusieurs joueurs sortir du centre de formation, l’actuel adjoint à l’AC Horsens (D2) a finalement vécu cette séparation comme "un mal pour un bien pour me recentrer sur l’essentiel et faire un point d’étape dans ma vie. On sait que tout peut aller très vite dans le monde pro, dans un sens comme dans l’autre."