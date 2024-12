Lara Dickenmann (ex-OL) de passage à l’Académie

Ancienne milieu de l’OL, Lara Dickenmann a raccroché les crampons en 2020. Depuis, la Suissesse aide la nouvelle génération et était de passage à l’Académie il y a quelques jours.

Il y a dix jours, l’OL féminin recevait Wolfsburg pour le dernier match de la phase de poule de Ligue des champions. Un match pour du beurre entre deux équipes déjà qualifiées et le spectacle sur le terrain s’en est ressenti (1-0). Mais qui dit affiche entre les Fenottes et le club allemand renvoie forcément à Lara Dickenmann. La milieu a fait le bonheur des deux formations pendant six saisons à chaque fois. Il n’y a donc pas plus belle ambassadrice que l’ancienne milieu, aujourd’hui à la retraite et ambassadrice de l’Euro 2025 qui se jouera en Suisse.

L'occasion de retrouver Shirley Cruz à l'Académie

La venue de Wolfsburg à Décines a donc été l’occasion pour Lara Dickenmann de faire marcher la boite aux souvenirs. Présente dans la capitale des Gaules, la Suissesse a retrouvé de nombreuses anciennes coéquipières mais aussi transmettre son savoir et son expérience. En marge de la rencontre européenne, la joueuse aux treize trophées avec l’OL a rendu visite aux jeunes Fenottes de l’Académie. L’occasion de partager certains souvenirs ainsi que de retrouver Shirley Cruz, qui occupe un poste auprès des jeunes depuis le début de la saison. Transmettre l’ADN OL et sa soif de victoire, une leçon qui s’apprend dès le plus jeune âge.