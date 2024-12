Après cette première partie de saison 2024-2025, nous vous proposons de voter pour le joueur de l’OL le moins performant sur les 22 rencontres disputées toutes compétitions confondues.

Dans cette première partie de saison 2024-2025 plutôt réussie, les motifs de satisfaction sont plutôt nombreux. Que ce soit collectivement avec un jeu plus séduisant, des résultats revus à la hausse, mais aussi individuellement. Vous avez d’ailleurs plébiscité Corentin Tolisso et Rayan Cherki comme les joueurs lyonnais les plus en vue dans ce premier semestre de la saison. Seulement, à ces bons points, certains ont forcément été dans le dur et à l’heure où le mercato hivernal va bientôt s’ouvrir, certains vont être invités à aller voir loin de l’OL.

Olympique-et-Lyonnais vous soumet quelques noms comme Maxence Caqueret ou Wilfried Zaha. Mais vous avez aussi la possibilité de suggérer d'autres footballeurs selon votre opinion. Pour cela, rendez-vous dans l'espace dédié aux commentaires.

OL : quel joueur vous a le plus déçu dans cette première partie de saison ? Maxence Caqueret

Wilfried Zaha

Ernest Nuamah

Duje Caleta-Car

Autre (vous pouvez préciser son nom en commentaire) Voir les résultats