Mercato : Zaha indésirable à l’OL, mais aussi à Galatasaray

N’entrant pas dans les plans de Pierre Sage, Wilfried Zaha n’a plus vraiment d’avenir à l’OL. Galatasaray, club auquel l’Ivoirien appartient toujours, ne veut pas entendre parler d’un retour cet hiver.

Une solide expérience en Premier League (Crystal Palace, Manchester United), deux saisons en Turquie et un vécu international, Wilfried Zaha avait tout d’une bonne pioche en toute fin de mercato estival. Malheureusement, le pari de John Textor a tourné au vinaigre et l’Ivoirien est loin d’être à son avantage à l’OL. Entre une acclimatation difficile, un comportement pas forcément professionnel et des prestations en dedans, Zaha n’est que l’ombre du bon joueur que l’on avait pu apercevoir sur les pelouses anglaises. Pierre Sage a tenté de le lancer, mais le test n’a pas été concluant. Wilfried Zaha passe plus de temps hors du groupe les jours de match que sur le banc. Cela fait cher le prêt payant de trois millions d’euros et on ne voit pas vraiment quel futur peut encore s’écrire à l’OL pour l’ancien de Crystal Palace.

Un intérêt en MLS ?

À l’heure où le club lyonnais a besoin de dégraisser, un retour à Galatasaray en janvier n’a rien d’une idée farfelue. Cependant, dans le club stambouliote, revoir Wilfried Zaha n’est pas une option, comme l’a déclaré le coach de Galatasaray Okan Buruk pour l'agence de presse Demirören. "Il n'y a aucune possibilité pour un retour de Zaha en janvier. Il est actuellement prêté. Bien sûr, il reviendra chez nous à la fin de la saison". Seulement, l’OL va-t-il réellement conserver un joueur qui semble lui aussi avoir l’esprit ailleurs ? Ces derniers jours, la rumeur faisait état d’un intérêt prononcé de Charlotte en MLS. Une solution qui conviendrait enfin à toutes les parties ?