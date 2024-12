Marlon Gomes (Shakhtar) à Botafogo en lui faisant miroiter l’OL ?

À son avantage au Shakhtar Donetsk, Marlon Gomes ne laisserait pas insensible John Textor et Eagle Football. Botafogo aurait une première offre au joueur, avec la perspective de rejoindre l’OL dans les années à venir.

Il va falloir s’y habituer avec ce modèle de multipropriété, mais désormais, dès qu’un prospect brésilien est dans le viseur de John Textor, la perspective de rejoindre l’OL n’est jamais bien loin. La carotte lyonnaise a été utilisée avec Thiago Almada et Luiz Henrique, bien que l’on ne sache pas encore vraiment si les deux joueurs débarqueront entre Rhône et Saône. Qu’importe, ce plan de carrière a de quoi séduire et devrait une nouvelle fois être utilisé pour Marlon Gomes, si l’on en croit Globo Esporte. Selon le média brésilien, le jeune Brésilien est dans le viseur de Botafogo qui aurait déjà entrepris des démarches salariales auprès des représentants du joueur.

Textor aime les jeunes Brésiliens prometteurs

Du côté de ce dernier, la possibilité d’appartenir au giron Eagle Football ne serait pas pour lui déplaire. Âgé de 21 ans, Marlon Gomes évolue depuis un an au Shakhtar Donetsk après avoir fait ses gammes du côté de Vasco de Gama. Acheté douze millions d’euros en janvier 2024, l’international U20 brésilien a joué 23 matchs en Ukraine pour quatre buts et trois passes. Pas un bilan à faire lever les foules, mais Marlon Gomes est vu comme l’un des joueurs les plus prometteurs du foot brésilien. De quoi pousser John Textor à vouloir mettre la main dessus.