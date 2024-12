L’OL a gagné cinq places au classement UEFA

Grâce à son bon parcours en Ligue Europa sur les six premiers matchs, l’OL a repris sa marche en avant au classement UEFA. À la fin de l’année, le club lyonnais est 66e, contre 71e avant d’attaquer la saison.

Il est encore loin, très loin, des belles années et belles épopées européennes, mais après deux ans de disette, l’OL a enfin retrouvé la Coupe d’Europe. Grâce à un premier semestre 2024 presque record et un dernier match au suspense tout aussi irrationnel, le club lyonnais a accroché la Ligue Europa pour cette campagne 2024-2025. Même en nombre réduit contre l’Olympiakos et Besiktas, les supporters rhodaniens ont pu retrouver le goût des soirées européennes du jeudi soir. Avec quatre victoires, un nul et une défaite, l’OL a vite repris ses bonnes habitudes et performe sur le Vieux Continent. À la recherche d’une place dans le top 8 et d’une qualification directe en 8es de finale de Ligue Europa, les joueurs de Pierre Sage ont encore deux rencontres à disputer en janvier : à Istanbul contre Fenerbahçe (23 janvier) et contre Ludogorets à la maison (30 janvier).

Encore et toujours une locomotive du foot français

Deux matchs pour s’éviter les barrages et continuer à prendre des points au classement UEFA. Après deux saisons à regarder les autres performer (ou non) en Europe, l’OL a rappelé sur cette première partie de saison qu’il restait une locomotive du football français. Au moment de passer à la nouvelle année, la formation lyonnaise a gagné cinq places par rapport à son classement d’avant-saison. Au-delà de la 70e place en septembre, les Rhodaniens sont remontés à la 66e place suite aux six premiers matchs de la phase du mini-championnat. Loin du top 20 dont l’OL était un fidèle dans les années 2000, mais encore la preuve que le club ne triche pas avec l’Europe.