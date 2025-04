Avec Nicolas Puydebois et Enzo Reale en plateau, l'émission TKYDG est revenue sur l'actualité lyonnaise du moment. Entre le succès devant Lille (2-1) et le match contre Manchester United, il y avait de quoi dire.

Une semaine après la venue du directeur technique de l'OL, Matthieu Louis-Jean, Tant qu'il y aura des Gones reprenait une forme plus habituelle ce lundi 7 avril. Pas d'invité exceptionnel cette fois-ci, mais nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, pour évoquer l'actualité du club rhodanien, et notamment le succès contre Lille samedi soir (2-1).

Un résultat capital pour cette équipe, désormais cinquième du championnat et toujours en course pour le podium. Elle compte à présent deux longueurs de retard sur Monaco, troisième, à six journées du terme. Cette victoire est-elle le tournant dans la course à la Ligue des champions ?

Le choc face à Manchester dans toutes les têtes à l'OL

La coupe d'Europe, c'était l'autre sujet de TKYDG. D'abord, un point sur la composition des prochains matchs, spécialement pour le choc à venir face à Manchester United. Les blessures d'Ernest Nuamah et Malick Fofana vont rebattre les cartes, mais surtout, obligeront Paulo Fonseca et son staff à repenser le 11 pour trouver des moyens d'attaquer la profondeur. Reste à savoir qu'elle ligne offensive sera sélectionnée pour cela.

Enfin, le choc à la maison contre les Mancuniens programmés jeudi est maintenant dans toutes les têtes. Ce quart de finale aller est un des moments forts de la saison, avec la possibilité pour l'Olympique lyonnais d'écrire une nouvelle page de son histoire européenne.