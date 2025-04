Pas encore assez remise de sa blessure au pied, Wendie Renard n'est pas titulaire ce samedi contre Arsenal. Alice Sombath, préféré à Tarciane, remplace la capitaine de l'OL.

Une décision devait être prise ce samedi matin, mais depuis quelques heures déjà, l'absence de Wendie Renard dans le onze était déjà presque acquise. Touchée au pied au début du rassemblement des Bleues, la capitaine va regarder du banc le coup d’envoi. Sa 500e sous le maillot de l'OL devrait également connaitre un nouveau report. Cette absence reste forcément un coup dur pour Joe Montemurro dans un tel match à enjeux contre Arsenal.

Endler capitaine en l'absence de Renard

Il est question d'une demi-finale de Ligue des champions et l'Australien espère qu’Alice Sombath répondra à l'exigence de ce rendez-vous. À l'Emirates Stadium, l'entraîneur des Fenottes n'a pas fait qu’une surprise pour cette manche aller même s’il reste proche de son onze-type avec le trio Diani - Dumornay - Chawinga aux avant-postes. Dans ses retrouvailles avec Arsenal, où elle a passé six saisons, Daniëlle van de Donk débutera dans l’entrejeu et laisse Dzsenifer Marozsan sur le banc, tout comme Ada Hegerberg ou Eugénie Le Sommer.

La composition de l'OL à Arsenal : Endler - Carpenter, Gilles, Sombath, Bacha - Heaps, Damaris, Van de Donk - Diani, Dumornay, Chawinga