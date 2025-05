L’OL largement soutenu contre Lens et son sprint final ?

Le Parc OL lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Malgré la fin des vacances et le temps maussade à Lyon, le Parc OL devrait être bien garni ce dimanche en fin d’après-midi. Le stade avait franchi la barre des 50 000 billets édités ces dernières heures.

Après des ventes au ralenti en début de saison en raison notamment de la part d’une pagaille dans les transports, la billetterie de l’OL a connu un certain regain. La bonne sortie du stade contre Rennes a certainement convaincu des supporters de venir au Parc OL, une semaine plus tard. Ce dimanche marque la fin des vacances scolaires dans la région lyonnaise, mais l’horaire a favorisé la venue à Décines. En jouant à 17h15, cela permet de ne pas rentrer trop tard pour les écoliers et donc il devrait y avoir un public assez familial ce dimanche en fin d’après-midi. Est-ce que le Parc OL sera comble malgré tout ?

Avant-dernier match à Décines

À quelques heures du match contre Lens, le club avait franchi la barre des 50 000 billets édités, ce qui laisse augurer une belle ambiance décinoise. Une affluence qui est dans la lignée des derniers rendez-vous à la maison. Samedi dernier, contre Rennes, le Parc OL avait réuni 51 034 spectateurs. La venue de Lille, autre club nordiste, avait eu plus de succès avec 53 771 supporters annoncés. Pour cet avant-dernier match à Décines, l'affluence attendue devrait être au rendez-vous avant que les festivités contre Angers, le 17 mai, ne fasse remonter la moyenne encore à la hausse.