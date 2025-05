Annoncé en Italie, Mikautadze "veut marquer l’histoire" de l’OL

De retour dans son club formateur l’été dernier, Georges Mikautadze a vécu une saison faite de hauts et bas. Malgré certains intérêts étrangers, l’attaquant ne se voit pas quitter l’OL.

Entre Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, c’est l’histoire d’une passation. Celle de deux buteurs qui n’ont pas forcément réussi à faire équipe ensemble. Ce dimanche, le Géorgien prendra la place de son capitaine suspendu et aura la mission de mener l’OL vers le succès pour continuer de croire à la Ligue des champions. C’est clairement un objectif que s’est fixé Mikautadze qui n’a pas connu la plus grande des compétitions lors de son passage à l’Ajax Amsterdam. En réussite sur cette année 2025, le natif de Gerland souhaite poursuivre sur cette dynamique et suivre les traces de Lacazette, qui vise les 200 buts à Monaco ou contre Angers. "J’ai envie de marquer l’histoire du club. Je vais marquer des buts, j’en ai marqué et j’en marquerai encore."

Un candidat à un départ à cause de la situation économique ?

Avec le numéro 69 dans le dos, Georges Mikautadze n’a plus besoin de justifier son appartenance à la ville de Lyon. Néanmoins, comme il l’avait rappelé lors de sa venue sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", revenir à l’OL a été un choix fort et il ne compte pas mettre les voiles de sitôt. Ce ne sont pas les rumeurs venues des quatre coins de l’Europe qui vont le perturber, lui qui n’y "prête pas trop attention". Après Galatasaray l’hiver dernier, la Juventus Turin serait sur les tablettes du Géorgien. Ce dernier ne se voit pas partir, mais qu’en sera-t-il pour l’OL et son besoin de liquidité ?