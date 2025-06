John Textor, Laurent Prud’homme et Michael Gerlinger lors d’OL – Valenciennes (Photo by Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

Michael Gerlinger, bras droit de John Textor, est en pôle position pour gérer les affaires courantes de l'OL.

Le temps n'est plus à la tergiversation du côté de l'OL. Le club rhodanien est dans l'urgence suite à la sentence de la DNCG. Une rétrogradation en Ligue 2 qui fait froid dans le dos. John Textor est au centre des critiques après un énième échec devant le gendarme financier du football français. Il est d'ailleurs possible qu'il ne soit plus l'acteur principal pour la prochaine étape : l'appel de la décision. L'ultime espoir pour la direction lyonnaise de sauver les meubles. Et ce n'est autre que le directeur du football d'Eagle, Michael Gerlinger, qui est pressenti pour enfiler ce costume.

Michael Gerlinger, l'homme de la situation ?

D'après les informations de L’Équipe, en cas d'un "éloignement" de John Textor, Michael Gerlinger pourrait aller au front pour le club. Le président américain et ses coactionnaires envisagent sérieusement de confier les rênes à l'Allemand, précise le quotidien français. Il représenterait ainsi le club devant la commission d'appel en juillet, dans le but d'éviter une relégation en Ligue 2. Désigné en mars 2024, il a accompagné John Textor, le mardi 24 juin, pour la fameuse audition devant la DNCG.

C'est une occasion en or pour lui de démontrer toutes ses qualités. L'ancien vice-président du Bayern Munich est reconnu notamment pour son aisance relationnelle et sa maîtrise des rouages institutionnels. Et l'Olympique lyonnais en a bien besoin en cette période trouble. Il possèderait le profil idéal pour dialoguer avec les instances du football français.

"Un très haut niveau de technicité et d'une grande humilité"

Une chose est sûre, il compte de nombreux partisans dans le milieu du ballon rond. "En 2020, il avait été le meilleur candidat que j'avais rencontré pour devenir directeur général du football chez nous. C'est d'abord une tête très bien faite, avec un très haut niveau de technicité et une grande connaissance de l'écosystème. Quelqu'un d'une grande humilité, que le foot n'a pas rendu fou", a notamment confié à nos confrères Jacques-Henri Eyraud (ancien président de l'OM). Reste à savoir si c'est bel et bien Michael Gerlinger qui va être choisi par les actionnaires d'Eagle Football.