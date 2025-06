OL : Textor menacé de poursuites judiciaires par Iconic Sports

John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Iconic Sports, investisseur aux côtés d’Ares et d'Elmwood dans l'OL, exige 93 millions de dollars de John Textor pour céder sa part.

L'OL se retrouve dans la tourmente depuis le mardi 24 juin. Jour où le verdict de la DNCG tombe sur la tête du club rhodanien. Rétrogradation en Ligue 2 pour la saison 2025-2026. John Textor n'a pas satisfait les conditions financières demandées par la DNCG. Aujourd'hui, le président américain est dans l'œil du cyclone. Les supporters lyonnais ont manifesté leur mécontentement et demandent une démission de l'homme d'affaires. Sa crédibilité en a pris un coup. De plus, il pourrait prendre ses distances et ne plus être l'interlocuteur principal pour la suite des événements. Par ailleurs, l'OL attend la possibilité de faire appel de cette décision, pour avoir une dernière chance de sauver le club d'une relégation.

Bisbilles entre Iconic Sports Management et John Textor

C'est un véritable cercle vicieux qui se forme autour de l'OL depuis le 24 juin. James Dinan, patron d'Iconic Sports Management, qui avait apporté 75 millions d'euros, soit 19% d'Eagle Football, entre en guerre avec John Textor, révèle le Financial Times. Avec ses co-investisseurs, Alexander Knaster et Edward Eisler, il a écrit au président du club rhodanien ce mercredi. Il lui demande de racheter 93 millions de dollars d'actions de sa société Eagle Football Holding. Et ce, dans un délai d'une semaine, avant le 2 juillet.

Une ardoise de 93,6 millions de dollars ?

De son côté, John Textor a confirmé avoir reçu l’avis, mais a rejeté l’idée que des sommes d’argent étaient dues aux trois investisseurs. "Iconic n’a pas respecté ses obligations, y compris son incapacité totale à fournir un espace viable, affirme-t-il. Ce qui a été la base de son implication en premier lieu. Ils n’ont tout simplement pas droit aux avantages contractuels qu’ils réclament aujourd’hui." Quoi qu'il en soit, James Dinan et ses deux acolytes menacent John Textor d'une action en justice s'il ne rachète pas les actions demandées. Ils assurent que l'homme de 59 ans leur doit précisément 93,6 millions de dollars. Soit 75 millions plus les intérêts.