Textor parle enfin et assure que l’OL "est viable financièrement"

John Textor, président e l’OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil (Photo by EVARISTO SA / AFP)

Muet depuis l’annonce de la relégation en Ligue 2, John Textor a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Le propriétaire américain se félicite pour l’accord de l'OL avec l’UEFA et assure que le projet est "viable financièrement" en vue de la DNCG.

Il aura donc attendu trois bons jours pour prendre la parole. Muet depuis mardi et retourné aux États-Unis pour suivre la Coupe du monde des clubs de Botafogo, John Textor a enfin brisé le silence après la relégation de l’OL en Ligue 2. Néanmoins, c’est avant tout pour se féliciter pour l’accord trouvé avec l’UEFA que l’Américain a pris la parole. Pas de prise de parole sur une chaîne TV, mais un communiqué publié sur le site d’Eagle Football. "Félicitations à toute notre équipe et aux communautés de l'OL, car nous avons terminé avec succès notre examen de durabilité financière de l'UEFA, et sommes maintenant autorisés à jouer en UEFA Europa League, pour la deuxième année consécutive, après une longue absence."

Des actes plutôt que des paroles

Cette participation s’accompagnera d’une très lourde amende, mais aussi et surtout d’une présence en Ligue 1 à compter du 17 août. Ce sera un déplacement à Lens et Textor assure que l’OL sera bien au rendez-vous. Avec l’Américain, les supporters ont appris à se méfier des belles paroles et il en faudra plus pour les convaincre. Après l’examen raté de mardi, le patron d’Eagle Football reste plus que confiant pour la suite des évènements. "Cela (ndlr : une participation à la Ligue Europa) nécessite encore que nous satisfaisons les exigences de la DNCG en France, mais nous sommes financièrement viables et bien préparés pour l'avenir. Nous avons hâte d'aller encore plus loin en UEFA Europa League en 2026." Sera-t-il encore en poste pour le vivre ? Rien n’est moins sûr.