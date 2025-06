Aulas appelle à l’union et "non la division" à l’OL

Aux obsèques de Bernard Lacombe, Jean-Michel Aulas a été le premier à prendre la parole devant l’assistance. L’ancien président, dans un message habile, a surfé sur l’actualité de l’OL pour rappeler certains engagements.

Il a été l’un des premiers à arriver mercredi pour les obsèques de Bernard Lacombe. Il a été celui qui a pris le micro pour lancer l’heure d’hommage rendu à l’ancien attaquant de l’OL. Quand on pense à Bernard Lacombe, le nom de Jean-Michel Aulas n’est jamais bien loin. Au-delà de leur relation président - conseiller, les deux hommes ont vécu une aventure commune de plus de trois décennies et qui a dépassé le stade professionnel. Il y avait donc une voix tremblante chez l’ancien président au moment de parler de son compagnon de route. "Ton départ me rappelle ce qui compte, ce qu'on doit défendre, ce qu'on doit transmettre. Parce que toi Bernard, tu n'as jamais joué un rôle."

"On a besoin de figures à l'OL"

Toutefois, dans son discours, Aulas a trouvé la parade pour parler de l’actualité du club lyonnais, sans vraiment en parler directement. Au lendemain de l’annonce de la rétrogradation en Ligue 2, l’OL accuse le coup et ses anciens également. Quand Bernard Lacombe était le garant des valeurs lyonnaises, le club a petit à petit perdu de son identité. Nicolas Puydebois le rappelle souvent dans "Tant qu’il y aura des Gones". Mercredi, les anciennes gloires de l’OL étaient nombreux à Fontaines-sur-Saône. L’une d’elles peut-elle reprendre le flambeau ? Jean-Michel Aulas l’espère. "À l'OL, on a besoin de figures qui rassemblent, de voix sincères, d'engagements solides, pas de division. Bernard ta vie était un message : rester fidèle à ta ville, à tes racines, à ceux qu'on aime ; travailler, élever les autres et ne jamais trahir ce qu'on construit ensemble." John Textor appréciera le message.