À une semaine du début de l’Euro, Amel Majri va louper le dernier match de préparation des Bleues. La joueuse de l’OL Lyonnes a ressenti une douleur musculaire durant la semaine et le staff de la France ne veut prendre aucun risque.

Dans une semaine, les choses sérieuses commenceront pour les sélections féminines européennes. Du 2 au 27 juillet prochain se tient l’Euro 2025 en Suisse. Pour l’équipe de France, l’entrée en lice se fera le samedi 5 juin avec un choc d’entrée contre l’Angleterre. Neuf jours à attendre, mais qui ne seront pas de trop pour Laurent Bonadei et son staff pour retrouver toutes leurs force-vives. Vendredi (21h10), les Bleues affrontent le Brésil en amical du côté de Grenoble et le groupe français n’affichera pas complet. Ce jeudi, le sélectionneur a confirmé les forfaits d’Amel Majri et de Griedge Mbock pour ce dernier match de préparation. "Deux joueuses seront sur le côté, Amel et Griedge ont ressenti des petites douleurs musculaires mardi".

Sombath titulaire contre le Brésil ?

Absentes des entraînements depuis, les deux internationales vont donc faire l’impasse afin de se rétablir complètement pour le début de l’Euro. D’ailleurs, Amel Majri aurait très bien pu postuler pour affronter Tarciane et les Brésiliennes, mais le staff français n'a pris aucun risque. "Amel aurait pu prendre part au match, mais on ne prendra pas de risque, a poursuivi le sélectionneur de l'équipe de France dans des propos rapportés par L’Équipe. Griedge a ressenti une douleur mardi, elle s'est arrêtée en cours de séance. Hier (mercredi), ça allait mieux, les examens sont rassurants, on va suivre au jour le jour son rétablissement, en espérant qu'elle soit vite rétablie. Mais, ce (jeudi) matin, c'était très minime." Plus que peur que de mal et cela pourrait profiter à Alice Sombath pour débuter en défense centrale contre le Brésil.