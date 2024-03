Gift Orban buteur lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Face au forfait d’Alexandre Lacazette, Gift Orban va connaitre sa première titularisation en pointe en Ligue 1. Le Nigérian aura la lourde tâche de remplacer son capitaine pour OL - Lens.

Ce fut la mauvaise nouvelle de l'annonce du groupe lyonnais pour la réception de Lens ce dimanche. Malgré le très grand optimisme de Pierre Sage vendredi en conférence de presse, Alexandre Lacazette n'a pas passé avec succès l'entraînement de veille de match et a donc dû déclarer forfait. Un coup dur pour l'OL tant son capitaine reste l'arme numéro un offensive mais sans lui, les Lyonnais vont devoir se mettre au diapason pour faire oublier son absence. Lacazette forfait, c'est donc Gift Orban qui va occuper la pointe de l'attaque de l'OL ce dimanche soir à Décines. Après une titularisation en dedans contre Metz mais sur une aile, le Nigérian a l'occasion de remettre les pendules à l'heure contre Lens.

Dans le 4-3-3 concocté par Pierre Sage, Orban est le seul vrai changement par rapport au quart de finale de Coupe de France. Ayant laissé sa place à Lucas Perri contre Strasbourg, Anthony Lopes retrouve sa place dans le but de l'OL avec une défense qui enchaîne une fois de plus avec Maitland-Niles sur le côté droit. Bien qu'un peu en dedans mardi dans l'entrejeu, Orel Mangala garde sa place aux côtés de Maxence Caqueret et Nemanja Matic.

La composition de l'OL contre Lens : Lopes - Maitland-Niles, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Orban, Benrahma