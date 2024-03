Ce lundi, Kelly Youga, ancien défenseur formé à l’OL, était l’invité de "Tant qu’il y aura des Gones". Au menu, la défaite contre Lens, la Lacazette-dépendance et les deux matchs dangereux à venir.

Ils s’étaient tellement habitués au luxe que Razik Brikh et Nicolas Puydebois ont perdu l’habitude de parler de défaite quand il s’agit d’évoquer l’OL. Après un mois de février parfait, les Lyonnais ont chuté contre le RC Lens, dimanche soir à Décines. Ce lourd revers (0-3) sera forcément décrypté par l’équipe de TKYDG en compagnie de Kelly Youga, ancien défenseur formé à l’Académie et oncle de Willem Geubbels. Entre choix tactiques, choix des joueurs et lacunes, il y aura des choses à dire dans ce premier thème.

Toute la fine équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" se plongera ensuite sur la question de la dépendance de la formation lyonnaise envers Alexandre Lacazette. Sans son capitaine, l’OL a eu du mal à se montrer dangereux et a surtout fait preuve d’inefficacité quand il a eu l’occasion de se mettre en bonne position dans cette rencontre. Est-ce normal d’être aussi dépendant d’un joueur ? Doit-on laisser le temps alors que le secteur offensif a été largement repensé durant l’hiver ? La question se pose…

Pour terminer cette nouvelle émission, un focus sera fait sur les semaines à venir avant et après la trêve internationale. Avec deux déplacements à Lorient et à Toulouse sur les deux prochaines journées, les joueurs de Pierre Sage jouent très clairement leur maintien. Ont-ils la capacité nécessaire de se relever de cette défaite contre Lens ? Début de réponse ce lundi à partir de 19h avec l’avis de notre consultant et de notre invité.

