Lundi 11 mars, le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" a débrifé une nouvelle victoire de l'OL, la 9e de la saison en Ligue 1. Un programme riche avec Razik Brikh et Nicolas Puydebois, ainsi que les supporteurs lyonnais qui ont pu livrer leur sentiment sur l'actualité du club rhodanien. Pour entamer l'émission, ils sont tout naturellement revenus sur le succès à Lorient samedi (0-2), trois points qui devraient compter dans la course au maintien.

Matic, l'élément central

Dans la seconde partie de l'émission, l'équipe de TKYDG s'est arrêtée sur le rôle qu'a pu jouer Nemanja Matic dans ce succès et plus globalement depuis son arrivée. Cela a donné lieu à quelques discussions avec la prestation délivrée une semaine plus tôt contre Lens (0-3). Enfin, cet opus s'est conclu par un thème consacré sur la notion de collectif, un mot qui semble pendre son sens sous les ordres de Pierre Sage, avec un groupe qui a retrouvé depuis quelques semaines le goût de faire les choses ensemble.

Le résumé du sommaire de l'émission du 26 février 2024 :

0'21 : Intro

1'17 : A Lorient, un OL en toute maîtrise

23'14 : Matic, la pièce maîtresse

33'36 : Concurrence, ambiance...

