OL : la Ligue 1 se vante de son attractivité

Ernest Nuamah face à Marquinhos lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

A l'heure où elle négocie pour ses futurs droits TV, la Ligue 1 a enregistré un nouveau record d'affluence le week-end dernier. Elle aura également de plus en plus de suiveurs.

Les mois à venir sont cruciaux pour le football français et sa Ligue professionnelle. En effet, elle doit négocier ses futurs droits TV au gré à gré avec les potentiels acquéreurs intéressés, avec l'ambition d'obtenir une revalorisation du contrat essentiel pour son développement. Pour appuyer son propos vis-à-vis des chaînes, l'institution peut visiblement s'appuyer sur une attractivité de plus en plus grande en France.

Selon son sondage annuel mené avec IPSOS, près d’un Français sur deux s’intéresse au football (46%, soit quatre points de plus que la saison passée), ce qui constitue le plus haut niveau jamais enregistré. Le ballon rond arrive devant le rugby (41%) et le tennis (37%). Il est notamment pour la première fois le sport numéro un chez les femmes (36%).

Des spectateurs plus intéressés et des stades plus remplis

Concernant les championnats, la Ligue 1 semble attirer des spectateurs, puisque 36% des personnes interrogées disent s'intéresser à la compétition, une progression de deux points si l'on compare à 2022-2023. Elle est d'ailleurs le tournoi préféré des résidents de l'Hexagone (42%), avant la Ligue des champions (24%).

Dans les stades aussi, le public est de plus en plus nombreux. Lors de la 25e journée de Ligue 1 qui s'est déroulée le week-end dernier, le record du nombre de supporteurs a été battu avec une moyenne de 32.338 fans par rencontre dans les enceintes sportives. La meilleure marque précédente a été établie deux journées auparavant (31.650). Sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024, l'affluence moyenne est de 26.958 spectateurs, pour un taux de remplissage de 84,2%. Des chiffres largement en hausse par rapport à la saison dernière (23.506 et 80,5% au même moment de l'année).