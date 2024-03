L'OL favorable à la pyrotechnie encadrée

Au cours d'un colloque au Sénat lundi, Xavier Pierrot, directeur général adjoint en charge du stade de l'OL, a évoqué la gestion des supporters, notamment de la pyrotechnie, en France.

Intitulé "Quelles politiques publiques de gestion du supportérisme ?", le colloque ayant eu lieu lundi au Sénat a réuni plusieurs acteurs du football français, dont Amélie Oudéa-Castéra et Marie-George Buffet, actuelle et ancienne ministre des Sports, ou encore Arnaud Rouger, directeur général de la Ligue et Pierre Barthélémy, avocat et membre du bureau de l’Association nationale des supporters (ANS). Pour l'OL, Xavier Pierrot, directeur général adjoint en charge du stade, était également présent. Une table-ronde durant laquelle le sujet de la pyrotechnie dans les tribunes est revenu sur le tapis.

L'Olympique lyonnais fut l'un des premiers clubs à gérer son utilisation dans un cadre légal et encadré lorsqu'un décret a permis son utilisation dans les tribunes en mars 2023. "Une grande majorité des décisions la commission de discipline sont liées à la pyrotechnie. On passe beaucoup de temps à lutter contre celle-ci, alors qu’on attend surtout la sécurité dans les enceintes sportives. S’il y a des fumigènes, mais qu’il n’y a pas de blessés, tout va bien. La pyrotechnie peut être dangereuse si elle est mal organisée, mais dans le cadre des expérimentations, qui sont encore au stade embryonnaire, on voit que tout le monde y gagne, a affirmé Xavier Pierrot lors de sa prise de parole. Son objectif, lorsqu'elle est encadrée, est de faire du spectacle, donner envie de venir au stade."

Revoir la gestion des forces de l'ordre

Autre problème évoqué par le dirigeant rhodanien, la gestion des agents de sécurité les soirs de match. "Les clubs paient des millions d’euros chaque année pour mobiliser les forces de l’ordre. Mais leur utilisation n’est pas toujours adaptée. Pour certaines rencontres, nous identifions qu’il en faudrait moins, mais on n’est pas écoutés et les clubs doivent payer pour un effectif bien trop important de policiers, tandis que parfois, il faudrait plus, et cela arrive qu’on ne soit pas écoutés non plus", a-t-il regretté.

Dans ce domaine, Xavier Pierrot a d'ailleurs rendu hommage aux actions des référents supporters lyonnais. "Ils doivent être mis en avant et avoir une grande responsabilité. La valorisation doit être et financière et dans le statut. Ce ne sont pas des fans, mais des salariés des institutions. S’il n’y a pas eu d’incident à l’OL malgré le début de saison très compliqué, c’est que nos trois SLO ont fait un énorme travail en amont, a-t-il expliqué. Il n’y a eu ni accident en déplacement, ni au centre d’entraînement."

La justice "doit aider les clubs professionnels"

Enfin, un des autres thèmes abordés fut sur les sanctions à l'encontre des spectateurs pénalisables. Bien souvent, ces dernières sont collectives (fermeture des tribunes notamment), alors que la solution individuelle pourrait être possible dans certains cas. "Nous n’avons pas de problème à poser des interdictions commerciales, mais il faut que cela soit une mesure temporaire en attendant que la justice prenne le relais avec une décision et une interdiction judiciaire de stade, a insisté le responsable lyonnais. Il faut appliquer les lois, mais aussi que le droit aide les clubs professionnels." Un vaste sujet sur lequel les avancées concrètes se font encore attendre, même si la prise de conscience a visiblement eu lieu.