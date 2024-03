OL - Reims : Teddy Teuma pourrait manquer la rencontre

Blessé au mollet, Teddy Teuma (Reims) doit manquer plusieurs semaines de compétition. Il devrait être absent pour le match à l'OL.

Ce serait un coup dur pour Reims tant ce joueur est important pour l'équipe. Dimanche, lors du succès face à Metz (2-1), les Rémois ont dû batailler pour vaincre les Messins sans Teddy Teuma, leur maître à jouer. Avant cette partie, Will Still, son entraîneur, avait indiqué que le milieu de terrain serait éloigné des pelouses "pour plusieurs semaines".

La raison de cette absence, une déchirure au mollet. Résultat, il devrait être forfait pour la 27e journée de Ligue 1, celle qui verra les Champenois défier l'Olympique lyonnais à l'extérieur le samedi 30 mars. Une épine dans le pied des 9es du championnat, puisque le footballeur de 30 ans a montré à plusieurs reprises qu'il était crucial pour sa formation. Sur l'exercice 2023-2024, il a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues sur les 28 jouées par Reims.

De Smet et Mata suspendus de part et d'autre

Avec six réalisations et deux passes décisives, il est le meilleur buteur rémois cette saison. A ce forfait, il faudra ajouter la suspension de Thibault De Smet, puni pour avoir écopé de trois cartons jaunes. Lors de la précédente sortie de son groupe, Will Still était aussi privé d'Adama Bojang (genou) et Maxime Busi (ischio).

L'OL de son côté fera sans Clinton Mata, suspendu lui aussi. Orel Mangala et Saïd Benrahma, qui ont raté le succès à Toulouse (2-3), pourraient être de retour. Cette affiche entre deux adversaires du ventre mou permettrait aux Rhodaniens, en cas de victoire, de revenir sur les talons des Champenois (34 à 38 points pour l'instant).