OL : de l'hiver au printemps, le renouveau lyonnais

Dynamisé par un mercato et un moral retrouvé, l'OL revit à l'approche du printemps. L'automne semble bien loin.

Mercredi 20 mars, nous passerons au printemps, saison symbole du retour des beaux jours et des journées à nouveau plus longues. C'est une comparaison qui sied à l'Olympique lyonnais, qui, après une période à l'automne catastrophique, a passé un hiver beaucoup plus apaisé, presque au chaud.

Tout a commencé en décembre, lorsque l'OL, sous la houlette de Pierre Sage, qui était encore intérimaire, a enchaîné trois victoires face à Toulouse (3-0), Monaco (0-1) et Nantes (0-1). De quoi redonner du baume au cœur à tout un effectif. A la trêve, le club rhodanien est 14e, et pour la première fois depuis longtemps, sorti de la zone rouge. Mais il est loin d'être sauvé pour autant.

Des débuts timides en janvier

C'est là que les dirigeants entrent en action, articulant leur mercato autour de la nécessité absolue de renforcer le groupe qualitativement. C'est ainsi que durant le mois de janvier, Nemanja Matić, Orel Mangala et Saïd Benrahma débarquent, sans oublier les jeunes Gift Orban et Malick Fofana, ainsi que les Brésiliens Lucas Perri et Adryelson.

Si les premiers jours de 2024 sont difficiles (défaites au Havre et contre Rennes, qualification peu probante face à Bergerac en Coupe de France), la machine va progressivement se mettre en route. Peut-être au-delà des espérances même, puisque les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont remporté sept de leurs neuf rencontres depuis février, atteignant en plus la demi-finale de la coupe.

L'OL meilleure équipe de Ligue 1 depuis février

Voilà maintenant l'OL 10e de Ligue 1, comptant neuf longueurs d'avance sur le 16e et barragiste, Nantes, et onze unités de plus que Metz, premier relégable. Portée entre autres par le duo Matić-Caqueret au milieu, la réussite de Lacazette devant et un état d'esprit collectif retrouvé, la formation lyonnaise a quasiment assuré son maintien. Mieux que ça, elle est tout simplement la meilleure équipe du championnat sur les sept dernières journées (18 points récoltés).

Après un hiver revivifiant, les partenaires de Corentin Tolisso souhaitent vivre un printemps ensoleillé. La Coupe de France peut s'inscrire dans cette ambition, de même qu'un bon parcours sur la fin de saison en Ligue 1. Ensuite, il faudra voir où tout cela les mène, dans l'optique également de l'exercice 2024-2025 à venir. Le travail n'est pas fini.