Ancien attaquant de l’OL, Pierre-Alain Frau a vécu l’âge d’or du club lyonnais. Vingt ans après, l’ancien attaquant estime que l’OL a du mal à se positionner sur sa stratégie sportive, entre formation et objectif européen.

Depuis la victoire contre Brest (4-3), dimanche soir, l’OL est virtuellement européen. Avec une 7e place encore inimaginable il y a plusieurs semaines, la formation de Pierre Sage est pour le moment en train de tordre le cou à toutes les statistiques. Mais comme l’a dit l’entraîneur lyonnais, "cette 7e place n’a pour le moment aucune valeur, il faudra y être à la fin de la dernière journée". Il reste encore cinq matchs pour parvenir à cet objectif et avec la culture de la victoire qui s’est installée depuis trois mois à l’OL, les supporters se mettent logiquement à y croire.

Cette culture, Pierre-Alain Frau l’a bien connue durant son époque lyonnaise. Attaquant entre Rhône et Saône pendant deux saisons (2004-2006), il a connu l’âge d’or du club et de la mentalité qui y régnait. "Il n’y avait que des gros compétiteurs qui avaient banalisé le fait de gagner, a déclaré le désormais directeur du centre de Sochaux pour le site de la LFP. Après les victoires, il n’y avait même plus de cri de guerre dans le vestiaire. C’était normal de gagner, c’était devenu une culture. Plus que les individualités, c’est donc la mentalité qui s’était installée au fil des saisons qui faisait la différence. Ce besoin de gagner transpirait."

"Il y a beaucoup plus de jeunes dans l'effectif"

Vainqueur de deux titres de champions de France et ayant goûté à la Ligue des champions, Frau suit à présent d’un œil lointain le quotidien de l’OL. Néanmoins, avec douze années de disette sur la scène nationale, l’ancien attaquant est conscient que les mentalités ont changé. D’un groupe expérimenté à son époque, l’OL est devenu un club qui mise sur la jeunesse. Cela lui a apporté des succès sportifs et financiers, mais pas des titres. "Il y a beaucoup plus de jeunes joueurs dans l’effectif, il y a Paris qui prend tout sur son passage… L’OL se cherche peut-être un peu, car le club veut miser sur la formation tout en voulant disputer la Ligue des champions. C’est plus dur de se positionner."

Le 25 mai prochain, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont une très belle opportunité même si l’adversaire qu’est le PSG sera loin d’être un cadeau.