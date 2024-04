Ligue 1 : un OL devenu renversant

Rayan Cherki (OL) à l’échauffement (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

L’OL s’impose comme l’équipe ayant remporté le plus de points après avoir été menés au score en Ligue 1 cette saison.

Cette saison, dix-huit points ont été acquis lors de rencontres où les hommes de Pierre Sage ont inversé le cours du jeu. Auteurs d’un match renversant face à Brest (4-3) dimanche dernier, les Rhodaniens ont confirmé une nouvelle fois que rien n'était fini, peu importe le score ou la minute affichée. Mené 3-1 à la 67e, l’OL a su montrer la force de caractère nécessaire pour revenir dans cette rencontre, avant de finalement la remporter au bout du suspense à la 106e minute (penalty transformé de Ainsley Maitland-Niles).

Les entrées de Rayan Cherki et d’Ernest Nuamah n’ont pas été sans conséquences sur ce résultat, notamment pour le meneur lyonnais, qui est à l’origine du second but d’Alexandre Lacazette (70e), avant de se muer en passeur décisif pour Nicolas Tagliafico sur l'égalisation (79e, 3-3).

L'importance du banc lyonnais

Les remplaçants entrés en jeu ce dernier mois ont contribué à neuf réalisations toutes compétitions confondues (cinq buts et quatre passes décisives). Dans notre émission hebdomadaire (chaque lundi à 19 heures) Tant qu'il y aura des Gones, nos journalistes traduisaient les renversements dont sont capables l’OL par l’importance du banc et des changements effectués au cours d’une partie. Notre consultant Nicolas Puydebois a émis un bémol au sujet de cette statistique. "Je préfère une équipe qui maitrise son sujet dès le début. Les changements corrigent une composition d’équipe qui nous fait perdre le match au début. Pour les entrants, c’est bien, ils apportent une vraie plus-value et ils confirment un esprit de groupe bien présent", a salué l'ancien gardien triple champion de France.

L’invité de ce lundi, Mehdi Gana, vice-président du Vénissieux FC, nuançait cette idée en expliquant que c'était dû au scénario des rencontres. "Ils viennent valider un certain contexte, une évolution du score, mais également contrer la stratégie de l'adversaire", a-t-il observé. Une chose est sûre, Pierre Sage comptera sur tout son effectif afin de glaner trois points face au PSG dimanche prochain.