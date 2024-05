Clermont - OL (0-1) : Mangala a soigné son retour dans le onze

Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Unique buteur lors du succès de l’OL à Clermont (1-0), Orel Mangala a sorti sa formation d'un mauvais pas à Gabriel Montpied et a repris confiance.

Difficile vainqueur lors de son déplacement à Clermont (1-0), l’OL n'est parvenu à trouver la faille qu’à une seule reprise durant la rencontre. Une réalisation signée Orel Mangala a permis au club rhodanien de ne pas laisser passer des points très importants dans la course à l'Europe. Le milieu de terrain belge avait réussi à trouver le chemin des filets, à la suite d’une belle inspiration de Rayan Cherki sur le flanc droit à la 53e minute. Depuis son arrivée en février dernier, l’ancien de Nottingham Forest compte seulement 572 minutes de jeu à son actif.

Fidèle partisan du banc lyonnais, Orel Mangala a profité de la menace de suspension de Corentin Tolisso pour retrouver le onze titulaire. Sur la pelouse de Gabriel Montpied, le Rhodanien de 26 ans a joué la totalité de la rencontre. Une prestation correcte qui a de quoi satisfaire le Diable Rouge." C'est bon pour la confiance. Cela faisait un petit moment que je n’avais pas beaucoup joué. Ça fait plaisir d’avoir 90 minutes dans les jambes. Le but m’a fait du bien", se réjouissait Orel Mangala en zone mixte en Auvergne.

Une concurrence de taille

Son faible temps de jeu depuis son arrivée résulte de quelques pépins physiques, certes, et d'une concurrence ardue dans l’entrejeu lyonnais, notamment au poste de relayeur dans le système à trois milieux. Recruté durant l'hiver, Nemanja Matić s’avère être indéboulonnable comme sentinelle avec 1358 minutes de jeu disputées sous la tunique lyonnaise et 17 titularisations cumulées. Aux côtés du Serbe, les deux autres concurrents d’Orel Mangala (Tolisso et Caqueret) sont, eux aussi, bien implantés dans le onze de Pierre Sage.

Quand Maxence Caqueret enchaîne, avec une 33e titularisation en 33 rencontres (3371 minutes jouées), Tolisso a profité des soucis physiques de Mangala. En prêt jusqu’à la fin de saison, le Belgen’a plus que deux échéances afin de potentiellement convaincre ses dirigeants de le garder la saison prochaine. Malgré ses multiples absences, le natif de Bruxelles n’a jamais abandonné et confiait travailler dur pour se faire sa place. À l'effigie de son slogan, "La Mangality".