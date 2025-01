Présent dans notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, Djemal Kolver, président du FC Bourgoin-Jallieu, s’est permis de faire passer un message à Amine Gouriri, ancien joueur du club isérois.

Avant la trêve hivernale, l’OL s’était qualifié péniblement pour les 16es de finale de Coupe de France après une performance plus que décevante face à Feignies-Aulnoye, club de National 2 (2-1). Ce mercredi (18 heures), les hommes de Pierre Sage se rendent à Bourgoin pour tenter de passer en 8es de finale. Une rencontre particulière puisque le FC Bourgoin-Jallieu est un club partenaire. En effet, quelques joueurs passés par l’Olympique lyonnais viennent tout droit de la formation berjallienne, tels que Malo Gusto ou encore Amine Gouiri. Et lors de notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" de lundi, Djemal Kolver, président du FCBJ, s’est permis de faire passer un message à l’attaquant du Stade Rennais.

"Je suis déçu des joueurs pros qui oublient d’où ils viennent"

En effet, le dirigeant isérois aimerait faire de l'international algérien le parrain du projet social de Bourgoin. Toutefois, Djemal Kolver n’arrive pas à le contacter. "J’essaie de le joindre depuis longtemps, mais je n'arrive pas. J'aimerais bien qu’il soit le parrain de notre projet social, juste donner des sourires et distribuer des ballons. Il a fait trois saisons avec nous et il a été découvert chez nous. Mais je suis déçu des footballeurs qui sont devenus pros et qui oublient d’où ils viennent, a-t-il déploré dans TKYDG. Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas tenté depuis plusieurs mois. On arrive à joindre des joueurs comme Bafétimbi Gomis, qui sera d'ailleurs présent au match (ce mercredi). Alors que les garçons qui viennent de chez nous n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Donc voilà, je tenais à faire passer ce message".