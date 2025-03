En pleine période de ramadan, Rayan Cherki s'est rendu à la mosquée Othmane de Villeurbanne afin de participer à une distribution de repas destinés aux étudiants et aux personnes en difficulté.

Alors qu'il a dû écourter son rassemblement avec les Espoirs suite à une blessure au pied, Rayan Cherki ne s'est pas seulement contenté de préparer son prochain match face au RCSA. En effet, il a choisi de mettre à profit son temps libre pour une cause solidaire. Le Lyonnais a participé, ce jeudi 27 mars à la mosquée Othmane (Villeurbanne), à une distribution de repas destinés aux étudiants et aux personnes en difficulté.

"Important d'aider"

"C’est important d’aider, de rendre ce que l’on m’a donné", a déclaré l'ancien de l'AS Saint-Priest à nos confrères du Progrès. Par ce geste, le jeune international français a souhaité, en cette période de ramadan, apporter son soutien aux plus démunis et marquer son attachement aux valeurs de partage et de solidarité.

"C'est un message fort"

Le recteur de la mosquée Othmane, Azzedine Gaci, a exprimé sa gratitude face à cette initiative. "Une figure emblématique du sport qui s’engage avec tant d’humilité, c’est un message fort", a-t-il confié. L'action du milieu offensif lyonnais a ainsi été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme à Villeurbanne. Ce vendredi à 20 h 45 face à Strasbourg, Rayan Cherki espère briller à la Meinau afin d'aider l'OL à grimper provisoirement à la troisième place de Ligue 1.