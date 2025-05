OL - Lens : Mikautadze seul changement dans le onze lyonnais

Vainqueur samedi dernier contre Rennes, l'OL veut enchaîner ce dimanche contre Lens. Paulo Fonseca a choisi de miser sur la continuité avec Georges Mikautadze comme seul changement. Le Géorgien remplace Alexandre Lacazette, suspendu.

Objectif trois points, plus que jamais. Ce dimanche, l'OL n'a pas à se torturer l'esprit pour savoir ce qu'il doit faire. Face aux différents résultats du week-end, la victoire contre le RC Lens est obligatoire. Tout autre résultat compromettrait très largement les espoirs de Ligue des champions. Trois points supplémentaires et ce serait un maximum de confiance engrangée avant de se rendre à Monaco samedi prochain (21h).

Tolisso bien présent et avec le brassard

Avant de penser à la Principauté, il faut déjà faire le travail à la maison contre les Sang et Or et Paulo Fonseca a choisi de miser sur la continuité. Ayant apprécié le visage lyonnais contre Rennes, le Portugais reconduit le même onze ce dimanche, à une exception près. Avec Alexandre Lacazette suspendu, Georges Mikautadze prend place sur le front de l'attaque. Il aura pour compagnons offensifs, Rayan Cherki, Thiago Almada et Malick Fofana. Dans cette course à l'Europe qui va se jouer à un détail près, l'OL espère faire le plein de buts, en même temps que les trois points.

La composition de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tolisso - Cherki, Almada, Fofana - Mikautadze