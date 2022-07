Anderlecht - OL : un maillot spécial et unique pour le club belge

Arrivés vendredi à l’aéroport de Charleroi, les joueurs de l’OL ont ensuite pris la direction de Bruxelles pour préparer leurs deux matchs amicaux contre Anderlecht, ce samedi (15h et 20h). Si le premier match se tiendra au centre d’entraînement du club belge et à huis clos, le second aura lieu dans l’enceinte des Mauves, à savoir le Lotto Park.

Cette deuxième confrontation sera l’occasion pour les supporters d’Anderlecht de voir de leurs propres yeux le maillot "one shot" utilisé par les joueurs de Felice Mazzu pour l’occasion. Une tunique spéciale en collaboration avec Arte "pour célébrer le pouvoir des communautés" au sein du club et de la ville.

RSCA & Arte join forces to create a capsule collection merging the inspiring power of football with streetwear. Uniting in our shared values and love for football culture, this collaboration is aimed at celebrating the power of our communities. pic.twitter.com/TFG9MEYm7U

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 15, 2022