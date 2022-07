OL - Anderlecht : un duel franco-belge à l'avantage des Lyonnais

En pleine préparation estivale, l'OL dispute une double confrontation, samedi, contre Anderlecht. Dans l'histoire, les Mauves ont souvent réussi aux Lyonnais.

L'Olympique lyonnais est en vadrouille dans le Benelux. Après un début de préparation dans la région rhônalpine, le groupe de Peter Bosz a pris la route pour Bruxelles, vendredi, afin de continuer sa montée en puissance avant de démarrer un stage aux Pays-Bas. En Belgique, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont posé leurs valises pour y disputer, comme contre le club ukrainien, une double confrontation. Ce samedi, ils jouent un premier match à huis clos contre Anderlecht, à 15h, avant d’affronter une nouvelle fois les Mauves à 20h au Lotto Park. Un duel franco-belge qui, dans l'histoire des deux clubs, tourne clairement à l'avantage de l'écurie rhodanienne.

Trois victoires pour l'OL, une seule défaite

Pour retrouver les prémices d'une confrontation entre ces deux équipes, il faut remonter au début du 21e siècle. Sacré champion de France pour la seconde fois de son existence, l'OL cultivait plein d'espoir au départ de la Ligue des Champions (LDC) 2003-2004. Dans leur poule, les Lyonnais croisaient le fer avec le club belge et, à Gerland, Juninho offrait la victoire aux siens sur pénalty (1-0) Au retour, deux mois plus tard, le Sporting s'imposait à son tour sur la plus petite des marches (0-1). Six ans après, l'affaire n'a pas été la même. Lors du barrage pour accéder à la LDC 2010, les Bruxellois se sont frottés à un Lisandro Lopez enragé. À l'aller, le buteur argentin s'est offert un doublé au terme d'une rencontre remportée 5 buts à 1 par Lyon. Une semaine plus tard, "Licha" faisait encore en mieux en claquant un triplé (1-3).