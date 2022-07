Avant de rejoindre les Pays-Bas pour un stage d’une semaine, l’OL fait une escale en Belgique pour y affronter Anderlecht. Pour ces deux amicaux, Peter Bosz a retenu 36 joueurs. Tête, Aouar, Tolisso et Caqueret sont en soins.

Après un jour de repos mercredi et une séance jeudi, les joueurs de l’OL ont pris la direction de la Belgique. Les Lyonnais se sont envolés ce vendredi en direction de Bruxelles pour y affronter Anderlecht dans une nouvelle double confrontation, samedi (15h et 20h). Ces deux amicaux contre le club belge doivent ensuite emmener les hommes de Peter Bosz vers un stage de sept jours aux Pays-Bas avec deux autres matchs en fin de semaine. En attendant de voir si loin, l’entraîneur de l’OL a décidé de prendre un nouveau groupe élargi comme face au Dynamo Kiev. 36 joueurs ont été retenus pour les deux matchs contre le club belge avec l'objectif de monter en puissance et d'évoluer pendant 75 minutes pour bon nombre de ces éléments.

Feu vert pour Cherki

Victime d’une entorse de la cheville lundi, Maxence Caqueret n’est pas du voyage et va passer des examens complémentaires la semaine prochaine. Ayant un programme aménagé depuis une semaine, Corentin Tolisso sera encore une fois préservé pour ces deux rencontres tout comme Houssem Aouar et Tetê qui ne sont pas dans le groupe. Absent des trois premiers matchs, Rayan Cherki a bien reçu le feu vert médical comme attendu et devrait faire ses premiers pas cette saisons durant l'une des deux oppositions. Laissés de côté pour faire de la place aux jeunes à Bourgoin, Jérôme Boateng et Damien Da Silva sont de retour, tout comme Julian Pollersbeck, en instance de départ. Malade contre Kiev, Moussa Dembélé est bien de retour.

Le groupe de 36 joueurs retenu pour Anderlecht : Lopes, Riou, Bonnevie, Pollersbeck - Boateng, Da Silva, Diomande, Dubois, Felix, Gusto, Henrique, Lomami, Lukeba, Ozkaçar, Boueye, Djime, Iala - Bonnet, Dib, El Arouch, Lepenant, Paquetà, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes, Bounaas, Augarreau - Barcola, Cherki, Dembélé, Faivre, Kadewere, Lacazette, Lega, Toko Ekambi, Nsombi, Soumaré