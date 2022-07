Esport : LDLC OL assuré de finir premier en saison régulière

Sur le jeu League of Legends, LDLC OL est certain de finir en tête du championnat de France à l'issue de la saison régulière. En revanche, la série d'invincibilité des Lyonnais a pris fin cette semaine.

La série de victoires de la section esport de l'Olympique lyonnais a pris fin sur le jeu League of Legends. Depuis le début du segment d'été, on se demandait bien qui allait réussir à faire tomber l'ogre lyonnais. Invaincue sur la phase aller du championnat de France (LFL), la team LDLC OL était repartie sur les mêmes bases lors de la deuxième partie de saison. Avant d'entamer cette nouvelle semaine de compétition, les Renards comptaient 13 succès d'affilée, pour aucune défaite, et avaient déjà battu leur propre record dans l'histoire de la LFL (10 victoires de suite en 2019).

Une qualification aux EU Masters

Mais la structure lyonnaise a chuté contre la Team Go, mercredi, avant de se reprendre le lendemain face aux Misfits Premier. Avec un solide bilan de 14 victoires pour un seul revers, les Lyonnais, déjà certains d'être qualifiés pour les play-offs, sont désormais assurés de finir premiers en saison régulière. Mieux, ils ont sécurisé leur place pour les European Masters, le second échelon européen sur le jeu League of Legends. À trois journées de la fin du championnat, le champion de France en titre est en route pour un back-to-back.